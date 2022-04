Keano (14) hengelt in Oldebroek de ene na de andere vangst binnen: ‘Elke seconde telt’

Geconcentreerd kijkt hij in het water bij Het Kooiveen in Oldebroek. Het materiaal is duidelijk van een serieuze sportvisser. Dan, opeens beet! Eén trek aan de hengel naar achter en kassa: een klein visje is snel gevangen. Met een grote grijns op zijn gezicht laat de 14-jarige Keano Jansen uit ’t Loo de vangst zien. De sportvisser is aan de waterkant duidelijk in zijn element.