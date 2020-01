Kees en Jannitha uit Vaassen bouwen nieuw leven op dankzij de bij

In het land staat een vrolijk geschilderde keet en een tiental bijenkasten in frisse kleuren. Ze springen direct in het oog op deze donkere donderdagmorgen. In de drassige grond zitten honderden bloembollen verstopt. ,,We hebben op deze plek twintig bijenvolken. Er is nu niet veel te beleven buiten. Maar we hebben gezaaid en de bloembollen zitten in de grond. We bereiden ons voor op een mooi seizoen. Vorig jaar fladderden hier zeven verschillende soorten vlinders. Op sommige bloemen zaten inheemse bijen en honingbijen zelfs naast elkaar’’, zegt Kees Verrips (49) enthousiast.