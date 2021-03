Keisha (18) uit Epe stemt vandaag voor het eerst: ‘Wow, best een magisch moment’

Kunnen omstreden Slokkerwo­nin­gen in Ermelo onbewoon­baar worden verklaard? Kamerleden eisen ophelde­ring van minister Ollongren

15 maart Hebben gemeenten voldoende kennis in huis om op verantwoorde wijze aan hun taak te voldoen? Dat willen Tweede Kamerleden Eppo Bruins en Carla Dik-Faber weten van minister Ollongren. Aanleiding zijn de vele problemen die huurders van Uwoon ervaren in hun Slokkerwoningen in de wijk Driesprong in Ermelo.