Kentekenonderzoek op N303 tussen Putten en Voorthuizen

In 2021 is de Voorthuizerstraat bij de provincie Gelderland aan de beurt voor groot onderhoud. ,,Het groot onderhoud is reden om de weg meteen maar aan te passen aan de wensen van deze tijd,'' zegt woordvoerder Petra Borsboom van de provincie Gelderland. ,,De provincie pakt jaarlijks 15 wegen aan voor groot onderhoud. Afhankelijk van de kosten, worden dan ook verbeteringen gerealiseerd die gewenst zijn bij betrokkenen.''

Samen met een klankbordgroep van 14 mensen (omwonden, bedrijven en andere betrokkenen) werkt de provincie naar een definitief voorstel, dat eind 2018 klaar moet zijn. Drie varianten zijn op dit moment onderwerp van onderzoek.

60-kilometer

Omwonenden willen het liefst van de Voorthuizerstraat een 60-kilometerweg maken. Ze hebben dat per brief aan de provincie Gelderland laten weten. Maar de provincie is daar niet zo'n voorstander van, omdat het een gebiedsontsluitingsweg is. Er rijdt veel verkeer over, van Putten naar de rijksweg A1. De provincie gaat uit van 14.000 motorvoertuigen per etmaal, volgens een telling in 2016. Intussen is de intensiteit waarschijnlijk nog gestegen. Om te kijken wie daar allemaal rijden, wordt nu een kentekenonderzoek gedaan. Het bedrijfsleven is geen voorstander van een 60-kilometerweg.

Fietssnelweg

De eerste variant van studie is een bredere 80-kilometerweg dan de huidige, de tweede variant is een verbrede 60-kilometerweg, de derde versie is een Nulplus-variant, in feite een continuering van de bestaande weg, waar alleen nieuw asfalt op wordt aangelegd. Alledrie varianten krijgen een vrijliggend fietspad van vier meter breed. Mogelijk wordt er zowel een fietssnelweg als een fietspad voor recreatief gebruik aangelegd. Onderwerp van discussie is ook of een van de varianten uitgevoerd kan worden in een meanderende versie, waarin de as van de weg verspringt.