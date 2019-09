Keolis is vanaf 2020 de busvervoerder op de Veluwe, Midden-Overijssel en Lelystad: ‘Grootste elektrische vloot van Nederland’

UPDATE & VIDEOKeolis heeft de aanbesteding van het busvervoer in deze regio gewonnen. De vervoerder gaat straks rijden met ruim 300 elektrische bussen. Daarmee brengt Keolis de grootste elektrische vloot van Nederland op de weg. ,,Dit is duurzamer dan we gehoopt hadden.”

De stinkende dieseldampen op busplatforms bij stations in Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Lelystad zijn straks verleden tijd. Vanaf 13 december 2020 rijden er vrijwel alleen nog schone en stille elektrische bussen door deze regio. Keolis – voorheen Syntus – heeft de concessie voor het busvervoer in IJssel-Vecht gewonnen. Dat maakten de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland dinsdagmiddag in Apeldoorn bekend.

Elektrische vloot

Keolis gaat rijden in een gebied dat grofweg een deel van de Veluwe, Midden-Overijssel, de regio IJsselmond en Lelystad beslaat. ,,We zijn ontzettend blij en trots dat wij deze aanbesteding gewonnen hebben”, zegt CEO Frank Janssen van Keolis Nederland. ,,We brengen straks ruim 300 elektrische voertuigen op de weg en daarmee hebben we de grootste elektrische vloot van Nederland.”

Volledig scherm Bussenop het station in Apeldoorn. © Archief

Het is voor het eerst dat drie provincies de handen ineenslaan bij het aanbesteden van openbaar vervoer. Door samen te werken hopen Overijssel, Gelderland en Flevoland beter aan te sluiten op de reizigersstromen. De huidige zeven vervoersgebieden voor het busvervoer zijn teruggebracht tot drie grotere. De eerste, IJssel-Vecht, is nu dus vergund. De andere twee, Berkel-Dinkel (waar Deventer straks onder valt) en Rijn-Waal, worden pas over een paar jaar aanbesteed.

Streng

De duurzaamheidseisen die de drie provincies stelden waren de strengste ooit. Toch deden vier vervoerders een aanbieding. Naast Keolis zijn dat Connexxion, Arriva en EBS. ,,Een beoordelingscommissie heeft alle vier de aanbiedingen gefileerd en aan onze eisen getoetst en Keolis had verreweg het beste bod”, vertelt de Overijsselse verkeersgedeputeerde Bert Boerman. ,,De exploitatielasten (bijna 1 miljard euro in tien jaar, red.) blijven gelijk, terwijl Keolis 15 procent meer dienstregelinguren levert en met een vrijwel volledige elektrische vloot rijdt. Dat is meer dan we gehoopt hadden.”

Bij de start volgend jaar december zal circa 80 procent van de vloot elektrisch zijn. Dat wordt in de jaren erna uitgebreid en in 2030 moeten alle bussen emissieloos rijden. De meeste buslijnen in de steden zullen direct volledig elektrisch zijn.

Volledig scherm Zo gaan de nieuwe, volledig elektrische RRReis bussen van Keolis eruit zien vanaf 2020. © Provincie Overijssel

Laadpalen

Maar voordat streek- en stadsbussen in deze regio überhaupt op stroom kunnen rijden, moet er nog veel gebeuren. Overijssel, Gelderland en Flevoland gebruiken de komende veertien maanden om samen met Keolis een uitgebreid netwerk aan laadinfrastructuur op te zetten. Zo moeten er laadpalen komen bij busplatforms, remises en snelladers bij sommige bushaltes.

Jaarlijks zullen 17 miljoen reizigers in het IJssel-Vecht gebied een bus van Keolis pakken. Zij betalen geen cent meer voor een kaartje, belooft gedeputeerde Boerman. ,,Het was spannend of een vervoerder aan al onze strenge eisen zou voldoen, maar dat is meer dan gelukt. Naast elektrische bussen zijn straks bijvoorbeeld ook de borden met reisinformatie bij de haltes voorzien van zonne-energie. Ook de buurtbussen rijden elektrisch. Met al deze maatregelen is dit een van de meest duurzame concessies van Nederland. Wij zijn heel tevreden.”

Lelystad

In alle regio’s biedt Keolis straks meer uren volgens dienstregeling, op één plaats na: in Lelystad wordt straks juist minder gereden dan nu via de gemeente nog het geval is. ,,Dat hebben wij ook gezien”, zegt de Flevolandse gedeputeerde Jan de Reus. ,,Wij gaan met Keolis in gesprek. In de uitwerking moeten we ervoor zorgen dat de kwaliteit van het aanbod in Lelystad beter wordt.”

Over welke lijnen erbij komen of welke mogelijk vervallen kan Keolis-CEO Janssen nog niets zeggen. ,,Het vervoersplan uitwerken gaan we de komende maanden doen, daarvoor hebben we nog even tijd.”

Bezwaar

Hoewel Keolis de aanbesteding heeft gewonnen is dat nog niet helemaal definitief. De concurrentie heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. ,,Pas daarna kunnen we meer openheid geven over wat we precies van plan zijn”, aldus Janssen.

RRReis is nieuwe naam



De Keolis-bussen zullen in IJssel-Vecht straks rijden onder de naam RRReis. De drie r’en staan voor de drie provincies die samenwerken. Omdat het werkgebied IJssel-Vecht nieuw is, zal er op verschillende momenten gestart worden. Het concessiegebied IJssel-Vecht omvat vanaf december 2020 de regio’s Veluwe en Midden-Overijssel. In september 2021 komt daar Lelystad bij en in december 2023 de regio IJsselmond. De grootste steden in het gebied zijn Apeldoorn, Zwolle en Lelystad. Deventer wordt bij de concessie Berkel-Dinkel gevoegd.