Kerk in Hattem ontsloeg predikant terecht op basis van eigen, kerkelijk arbeidscontract

Een kerk mag een voorganger onder eigen voorwaarden in dienst nemen. Ook als die eigen regels afwijken van het wettelijke arbeidsrecht. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld, naar aanleiding van een slepend geschil bij de Nederlands Gereformeerde kerk (NGK) in Hattem. De uitspraak geeft andere kerken in Nederland ook de vrijheid een afwijkende arbeidsovereenkomst op te stellen.

De kwestie speelt al elf jaar. De NGK heeft in januari 2009 predikant Peter Gort ontslagen na ‘een ernstige vertrouwensbreuk’, waarna de voorganger dat aanvocht. Hij vorderde zelfs een schadevergoeding van in totaal zo’n 1,3 miljoen euro. Het ging daarna juridisch gezien heen en weer. In een eerste uitspraak gaf de kantonrechter de NGK gelijk.

Ondergeschikt

In hoger beroep echter bepaalde het gerechtshof dat sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen de predikant en de kerk. En dat daarom het ontslag getoetst moest worden aan het wettelijke arbeidsrecht zoals dat in Nederland geldt. Het eigen kerkrecht van de NGK zou daar ondergeschikt aan zijn. De NGK legde zich daar niet bij neer, en stelde beroep in cassatie in.

Vrijheid