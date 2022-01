Kerken bundelen krachten in maandelijkse uitzending Hattem Zingt

Asielzoe­kers blijven langer in Vierhouten, contract crisisop­vang Mallejan verlengd tot 11 maart

De crisisopvang van asielzoekers in hotel De Mallejan in Vierhouten is verlengd tot en met 11 maart. Het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet heeft hiertoe besloten nadat commissaris van de Koning John Berends in december een dringend appel heeft gedaan.

17 januari