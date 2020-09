Kerkvlogger Jesse (23) uit Nijkerk hoeft geen miljoenen abonnees op YouTube

Boze buren Randmeer moeten op rijdende nieuwbouw­trein springen

24 september De ongerustheid van omwonenden over de geplande nieuwbouw op de plek van zorgcentrum Randmeer in Harderwijk lijkt niet onterecht te zijn. Het plan voor vier woonblokken, waaronder een ‘vuurtoren’ van 36 meter hoog aan de waterkant, met in totaal 177 appartementen, is al doorgesproken met de gemeente.