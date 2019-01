Kermis kan nog steeds in de Stationsstraat in Ermelo, meer grote evenementen niet

Dennis Dekker uit Epe weet alles van dat laatste li­ve-con­cert van The Beatles, precies 50 jaar geleden

16:49 Een speciale dag vandaag, voor Beatlesfan en poprecensent Dennis Dekker (44) uit Epe. Exact een halve eeuw geleden gaven The Beatles hun laatste live-optreden. Dat gebeurde op het dak van het Londense Apple Corps Ltd-gebouw. Famous last words van John Lennon: ,,I hope we pass the audition.’’ Dekker schreef tien jaar geleden een boek over de band dat vooral de maand van dat concert, januari 1969, behandelt: Bij The Beatles in de studio.