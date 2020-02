Keten liever gedogen dan ‘bam er bovenop’, vindt Wij Putten

Schriftelijke vragen

Concreet wil de partij weten hoeveel keten er in 2010 bij het college bekend waren, hoeveel er nog over zijn en hoeveel excessen er de laatste vijf jaar nog zijn gemeld. Ook wordt de vraag gesteld hoe het college zich de handhaving voorstelt, zeker gezien de beperkte menskracht die beschikbaar is.

Wat Van Voorst-Ruiter eveneens dwarszit, is dat er niet eerst met de raadsleden is gesproken over het 'strenge optreden’ dat via de media is aangekondigd. ,,Het gaat om beleid van tien jaar geleden. Wij zaten toen nog niet in de raad. Destijds konden keten zich aanmelden en zouden ze tien jaar worden gedoogd. Elke twee jaar zou er een evaluatie zijn. Maar dat is niet gebeurd. We hebben nooit iets gehoord. Ook niet dat er dingen fout zouden gaan. Dan vind ik het nogal wat dat het college er nu zo bam bovenop gaat.”