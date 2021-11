Kettingbotsing op A28: auto belandt boven op motorkap van ander, weg weer vrijgegeven

‘Sushihype’ landt met komst Yume ook in Vaassen: ‘Springen in een gat’

Vaassen ontkomt niet aan de ‘sushihype’. Het Veluwse dorp had nog geen Japans restaurant, maar is nu de volgende stip op de sushikaart, die zich als een olievlek uitbreidt in Nederland. Yume, dat in deze regio al restaurants heeft in Apeldoorn en Deventer, opent er een afhaal- en bezorgvestiging aan de Dorpsstraat.

4 november