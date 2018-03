Smullen van relletjes, schandalen of uit de hand gelopen drinkgelagen is het boek 70 jaar SGP Ermelo/Speuld van SGP'er Pieter Stam niet. Daar zijn de mannenbroeders de partij ook niet naar. Het epistel geeft wel een aardig inkijkje in het raadswerk van de afgelopen decennia vanuit het oogpunt van de eeuwige oppositiepartij.

"Nou ja eeuwig, dat klopt niet helemaal", corrigeert Pieter Stam meteen. "Van 1970 tot 1972 hadden we een wethouder in de persoon van Adriaan Lobbezoo." De splitsing tussen Ermelo en Nunspeet (tot die tijd een gemeente) maakte aan deze korte periode 'aan de macht' een abrupt einde. Sindsdien maakt de SGP steevast deel uit van de raad, met één of twee zetels.

IJsventen

Diezelfde tweedeling speelde Stam parten in het vaststellen hoe lang de SGP in Ermelo nu eigenlijk bestaat. Immers: vanaf 1939 zat er al een SGP'er in de raad van 'Groot Ermelo'. Stam: "Ik heb 1949 als uitgangspunt genomen. Toen kregen Nunspeet en Ermelo allebei een eigen kieskring. Zo bezien, zitten we nu dus in ons 70ste jaar."

Dat een marginale oppositiepartij toch wat voor elkaar kan krijgen, blijkt uit Stams relaas. Hij noemt het verbod op ijsventen op zondag in 1965 ('het bellen werd als inbreuk op de zondagsrust beschouwd') en handhaving van het vloekverbod in 2008. "Het raadswerk was in de jaren vijftig en zestig overigens heel anders dan nu. Met name de hoeveelheid papier is exponentieel toegenomen. De verkoop van een stuk heidegrond werd op een half A4'tje geregeld. Vanwege de grote afstanden, lang niet iedereen had een auto, waren er soms te weinig raadsleden om een besluit te nemen. Dan werden er 's avonds laat nog mensen opgetrommeld."

Raadsnestor

Ander opmerkelijk feit is het landelijk hoofdkwartier van de SGP dat in de oorlogstijd enkele jaren in Ermelo gevestigd was. Dat kwam in het kielzog van Tweede Kamerlid en latere senator Cor van Dis die een tijdlang in Ermelo woonde en daar ook raadslid was. De SGP staat bekend om raadsleden die het lang volhouden, waarvan het meest recente voorbeeld Frans Snoek heet. De inmiddels 70-jarige raadsnestor heeft er 34 jaar opzitten, maar zal dat 'record' waarschijnlijk niet verder aanscherpen. Voor de verkiezingen staat hij op plaats 3, na Leo van de Velden en Pieter Stam. "Zoals alles bij ons is ook dat in keurig overleg gegaan."