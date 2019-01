Keuzestress in Ermelo; moeder laat huilende baby achter in auto

Politie in Harderwijk waarschuwt senioren na gelukte babbeltruc

17:50 De politie in Harderwijk heeft meerdere meldingen binnengekregen van mannen die van deur naar deur gaan in seniorencomplexen aan de Vondellaan in Harderwijk. Een bewoner is inmiddels het slachtoffer geworden van een babbeltruc.