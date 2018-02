Kievitsveld en Heerderstrand bereiken dieptepunt

Genie oefent in het donker

2 februari De Koninklijke landmacht oefent volgende week in het gebied tussen Wezep, Nunspeet en Olst. De militairen gaan in het donker de straat op. Het gaat van 5 tot en met 8 februari om een oefening van een eenheid die zich toelegt op bouwkundige constructies in, op en rondom water.