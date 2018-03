Kiezer houdt Wij Putten de grootste en gunt Gemeentebelangen iets extra

'De kiezer heeft gelijk', zijn de Puttense lijsttrekkers het met elkaar eens. Dus alom tevredenheid bij de uitslag in het gemeentehuis. Wij Putten blijft de grootste partij met behoud van de vijf zetels. De enige partij die er een zetel bij kreeg is Gemeentebelangen (van twee naar drie).

,,Wij zijn dan ook de enige partij die vandaag heeft gewonnen", zegt de tevreden lijsttrekker Robin Hoogendijk. ,,Met die zetel winst zijn we zeker een serieuze partner om te vragen voor de coalitie en kunnen we niet op voorhand worden afgeserveerd."

Compliment van de kiezer

Herman Luitjes, lijsttrekker van Wij Putten, sluit niets uit. ,,Ik wil er niet op vooruitblikken. Maar als er nog maar vier andere partijen zijn, moet je met iedereen in gesprek willen." Met de uitslag is Luitjes blij. ,,Opnieuw de grootste. En dat is bijzonder in de Puttense historie dat de grootste de grootste blijft. Een geweldig compliment van de kiezer."

De SGP is eveneens tevreden over de achterban. Ewoud 't Jong: ,,Voor de Tweede Kamer stemden 1900 mensen uit Putten voor de SGP. Wij hebben nu 1888 stemmen gekregen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen waren dat er 1580. Toen hebben we door een lijstverbinding met ChristenUnie de restzetel erbij gekregen. Die hebben we nu op eigen kracht binnen gesleept. Ja, ik ben dus heel blij met drie zetels, want ik was bang voor het scenario dat we meer stemmen maar minder zetels zouden halen."

Fijn om iets in de melk te brokkelen

Of zijn partij wederom een wethouder mag leveren, moet de komende periode helder worden. ,,We zijn altijd constructief en betrouwbaar gebleken. En natuurlijk willen we graag meedoen. Het is altijd fijn om iets in de melk te kunnen brokkelen."

Reini van Schoor (CDA, behoud van vier zetels) wacht een uitnodiging voor de coalitie rustig af. ,,Maar ik zal het zeker niet afslaan." Ze is blij dat het CDA vier zetels heeft kunnen behouden. ,,Natuurlijk had ik er graag eentje bij willen hebben. Maar we hadden ook kunnen terugvallen. Politiek is niet voorspelbaar. "

ChristenUnie is 'dankbaar'

Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) zegt 'dankbaar' te zijn voor de vier zetels die zijn partij de afgelopen periode ook had. ,,We hebben wel wat stemmen verloren maar onze positie als een na grootste partij kunnen behouden. Ik vind het fijn dat we ons christelijk sociaal geluid ook voor de komende vier jaar weer mogen laten horen."

Het liefst doet Van den Heuvel dat met de ChristenUnie vanuit het college. ,,Onze wethouder Gerbert Priem heeft vorig jaar voor zes maanden en acht jaar getekend. Dus een plek in de coalitie is wel ons uitgangspunt."