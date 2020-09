Kilometers omrijden voor coronatest is passé: Harderwijk krijgt eigen teststraat op Lorentz II

De GGD NOG opent in totaal vier nieuwe test-straten, omdat het aantal mensen dat zich laat testen flink aan het toenemen is. De wachtlijsten liepen bij gevolg flink op en in sommige regio's moesten mensen er behoorlijk ver voor rijden. Tot nog toe konden inwoners van de West-Veluwe alleen terecht in Apeldoorn, Lelystad of Amersfoort voor zo'n test, maar dat kan vanaf nu dus ‘om de hoek’. Na Harderwijk volgen nog Heerde, Zutphen (in de week van 14 tot 18 september). In de Achterhoek zoekt de GGD nog een vierde locatie.

Sinds juni leeg

De Harderwijkse straat komt in een pand aan de Fahrenheitstraat 43-2, waar tot 2010 een aannemersbedrijf zat. Laatste huurder was Ineva Design, dat eind juni failliet ging. Sindsdien staat het pand leeg. Met 640 vierkante meter is het volgens de GGD voldoende groot voor het inrichten van een testlocatie.

Route uitzetten

,,We gaan daar volgende week mee starten, zodat we vrijdag 11 september kunnen openen’’, zegt Monique Kastelein, woordvoerder van de GGD NOG. Er moeten eerst tenten en andere materialen worden aangevoerd en er moet een route worden uitgezet. Hoe laat de eerste klant er gaat arriveren is nog niet duidelijk.

,,We werken in blokken, afgestemd op het aantal aanvragen. Is het druk, dan beginnen we vroeg. Is het rustig, dan openen wat later.’’