Nieuwe vloer voor histori­sche muziektent Ermelo

13:30 De vloer van de monumentale muziektent op 't Weitje in Ermelo is niet meer veilig en moet worden vervangen. Dat gaat in oktober gebeuren. Kosten: 30.000 euro. Door het nemen van een tijdelijke maatregel is de tent tijdens Koningsdag wel gewoon beschikbaar.