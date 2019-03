Kindpakket Ermelo slaat aan

In de penarie

Dankzij een uitgebreide informatiecampagne bij scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en aanverwante organisaties maken steeds meer mensen gebruik van het pakket. ,,Of het daarmee een succes is, kunnen we pas over enkele jaren vaststellen’’, aldus wethouder Hans de Haan. ,,Dan is duidelijk of het beoogde effect, kinderen veiliger en gezonder laten opgroeien, is bereikt.’’ Voorlopig gaat de gemeente wel door met het verstrekken van Kindpakketten en liggen er ook ander plannen in het verschiet om te voorkomen dat gezinnen om wat voor reden nog verder in de (financiële) penarie komen. Bijvoorbeeld door er als de kippen bij te zijn als er meldingen komen over betalingsachterstanden met betrekking tot huur, water, elektra en zorgpremies.