Kippenslachterij GPS Nunspeet: medewerkers met directie om tafel over arbeidsomstandigheden

Het slachthuis is taboe voor Josephine (46): ‘Een paard kan rustig inslapen als je er vooraf goed over nadenkt’

Verdriet is onvermijdelijk bij het afscheid van je geliefde dier. Daar is niets aan te doen. Maar de manier waarop je de (geplande) dood van je metgezel voorbereidt, is wel te sturen. Josephine Woltman Elpers (46) uit Wapenveld deed het bij haar paard Pallas. Ze schreef er het boek Een pluk paardenhaar over. Om andere diereneigenaren te helpen deze weg waardig te bewandelen. Voor zichzelf en voor het dier.