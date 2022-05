Kite zit vast in boom bij Strand Horst, brandweer rukt uit – met een goede reden

MET VIDEO Dierenorga­ni­sa­tie krijgt toegang tot alle camera’s van omstreden slachterij Gosschalk (maar er zijn twijfels)

Eyes on Animals heeft na herhaaldelijk aandringen een voet tussen de deur gekregen bij slachterij Gosschalk in Epe. De dierenwelzijnsorganisatie mag onaangekondigd langskomen en rondkijken in het slachthuis. Ook is toegang gegeven tot alle camera’s, waarop Eyes on Animals ziet of varkens en koeien op de juiste wijze worden geslacht. Echter niet iedereen is overtuigd van het effect.

25 mei