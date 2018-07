Klacht over bereikbaarheid politie Ermelo

Het politiebureau in Ermelo is slecht bereikbaar, concludeert Ermeloër Menno van der Zant, die een klacht heeft gestuurd naar de politie.

De Ermeloër vertelt: ,,Ik wilde reageren op een oproep van de politie over het vermiste meisje Saphira, want ik had het meisje zien lopen in het centrum van Harderwijk. Maar toen ik op maandagochtend bij het politiebureau kwam in het gemeentehuis van Ermelo, werd daar tegen me gezegd dat ik 's middags maar terug moest komen. Ik wilde helpen, maar dan krijg ik te horen dat ik later maar moet terugkomen. Waar in de politie als je die nodig hebt? Ik vind het shocking. Mijn opmerkingen over het meisje Saphira en mijn klacht over de slechte bereikbaarheid heb ik via Facebook naar de politie gestuurd, maar ik krijg gewoon helemaal geen respons. Niks. De politie zou eens wakker geschud moeten worden.''