Klagen over kleine huisjes helpt in Harderwijk

Eén gegadigde

Eigenlijk is er maar één belangstellende, het stel Jos en Chantal Greven. Greven wil liefst geen compromissen. Helemaal zelfvoorzienend wil het stel zijn. Geen auto, geen tv, geen smartphone en ook geen elektra, waterleiding of riolering.

En juist dat avontuurlijke element spreekt ook burgemeester en wethouders aan. Jeroen de Jong: ,,We zijn wel bezig geweest met on-grit tiny houses, met projectontwikkelaars, maar die worden al gebouwd in Harderwijk. Op de vitale vakantieparken komen kleine huizen, in Drielanden en op het Struikterrein. Maar juist van deze pioniers kunnen we wat leren. Hiervan bestaan niet veel projecten in Nederland, daarom is dit leerzaam.''