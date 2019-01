Klas over Ermelose leraar van het jaar: ,,Ze geeft ons zelfvertrouwen’’

Dat ze de Leraar van het Jaar binnen de gelederen hebben, willen ze weten bij Christelijk College Groevenbeek in Ermelo. De rode loper ging maandagochtend uit en Lucelle Deneer werd met een klaterend applaus ontvangen. Haar leerlingen zijn lyrisch over haar.

‘Compleet overdonderend’, stamelt de Harderwijkse lerares maatschappijleer, nadat ze van haar directeur Leo Duijfhuizen bloemen ontving. Die kan maar moeilijk boven het gejuich uitkomen dat de entree van de middelbare school in Ermelo vult. ,,Ik ben zo trots dat je hier bij ons lesgeeft, dat je altijd zo duidelijk de nadruk legt op het plezier in je lessen, en dat je altijd het vmbo in de kijker speelt. Je hebt het verdiend.’’

Emotioneel

Dat vinden ook de leerlingen van haar mentorgroep, die zaterdag mee zijn gegaan naar de verkiezing in Utrecht om haar te supporteren. Lotte (14), Ster (16) en Nong Yok (15) lopen met haar weg. ,,Elke les is gewoon leuk’’, zegt laatstgenoemde. ,,Ik ga er altijd met plezier heen. Ze leeft met ons mee en is een emotioneel mens. Op een positieve manier dan hè!’’ Lotte: ,,Ze doet niet alles uit het boek, maar probeert er altijd iets bijzonders van te maken.’’ Ster: ,,Ze geeft me zelfvertrouwen en laat zien dat kinderen op het vmbo ook een goede baan kunnen krijgen.’’

Mindere kanten

Deneer is het daar helemaal mee eens: ,,Ik heb zelf ook vmbo gedaan, daar kun je dus gewoon Leraar van het Jaar mee worden. Of ik de prijs verdien? Poeh, moeilijke vraag... Maar ik heb 'm niet voor niets gekregen, dus ik denk het wel.’’ Gevraagd naar haar mindere kanten, halen de leerlingen de schouders op. ,,Die kunnen we echt niet bedenken.’’ Zelf probeert ze Deneer de draad weer zo snel mogelijk op te pakken, maar ze beseft wel dat dit jaar anders zal zijn. ,,Ik ben nu ambassadeur van het vak van leraar en ik zal veel gevraagd worden om te komen opdraven. Geeft niet hoor, dat is leuk druk. Het geeft mij de mogelijkheid om het vmbo nog positiever in de spotlights te zetten.