Kleine school Diermen bij met toeslag minister

Kleine scholen krijgen vanaf volgend jaar meer geld van het ministerie. Basisschool Diermen in Putten is blij met de toezegging. ,,Instandhouding staat niet voor niks in de naam van ons bestuur."

Basisschool met de bijbel Diermen in het buitengebied van Putten is met 28 leerlingen - in twee klassen - een van de kleinste scholen van Nederland. De school is blij met de belofte van onderwijsminister Arie Slob om de kleinescholentoeslag te verhogen. Voor Diermen gaat het om 20.000 euro extra, bovenop de bestaande toeslag van 125.000 euro.

De school aan de Nijkerkerstraat bestond al in 1800. Als het aan het personeel ligt bestaat Diermen over 200 jaar nog steeds. ,,Dat we klein zijn is juist aantrekkelijk voor veel ouders. We hebben niet alleen kinderen uit de buurt, maar ook uit Nijkerk en Putten'', zegt directeur Jolanda Beijer.

Vrouwen

Het personeelsbestand telt één voltijds leerkracht, twee parttime juffen, drie onderwijsassistenten, een interne begeleider voor één dag per week en een directeur voor anderhalve dag. Allemaal vrouwen. School Diermen valt onder de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten, waar negen scholen bij horen. ,,Het woord 'instandhouding' staat niet voor niks in de naam van ons bestuur'', zegt directeur Beijer.

De leerlingen in het kleine, knusse schooltje krijgen 's ochtends individueel les in rekenen, lezen en taal, elk op zijn eigen niveau. Gepersonaliseerd leren, heet dat in onderwijsjargon. Sinds dit jaar gebruikt school Diermen tablets. 's Middags werken de kinderen aan thema's, waarbij de jongere leerlingen samenwerken met de oudere.

Zwanger

,,De werkdruk is hoog'', vertelt de directeur. ,,Omdat we klein zijn hebben we allemaal een groot verantwoordelijkheidsgevoel, dit schooljaar heeft nog niemand zich ziek gemeld. Maar de juf van de bovenbouw is zwanger en het zal lastig worden om een invalkracht te vinden. Het extra geld van de minister zou ik graag willen gebruiken voor meer personeel, zodat we iets flexibeler zijn. Maar we gaan eerst met de collega's een enquête invullen om te kijken wat de wensen zijn. Daarna kijken we verder.''