‘Kleumschool’ in Ermelo kan niet wachten tot verhuizing: van muf en duf naar ruim en licht

Wethouder Laurens Klappe was niet blij met het filmpje dat in december 2017 viraal ging. In die video zitten leerlingen in winterjassen, wanten en mutsen in hun koude klas en roepen ze de gemeente op om eindelijk eens te beginnen met het realiseren van een nieuw schoolgebouw. Dat liep stroef, vanwege een discussie tussen gemeente en schoolbestuur over vierkante meters en wie er wat moest betalen.