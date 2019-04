'Kleumschool’ PWA in Ermelo kan niet wachten tot verhuizing: van muf en duf naar ruim en licht

Landelijke aandacht, tot het Jeugdjournaal toe, kreeg een ludiek filmpje over kleumende kinderen in de Prins Willem Alexanderschool in Ermelo. Nu, nog geen anderhalf jaar later, is een splinternieuwe school zo goed als af. Glunderend van trots geeft directeur Christie van Seventer de Stentor alvast een ‘sneak preview’.

Wethouder Laurens Klappe was niet blij met het filmpje dat in december 2017 viraal ging. In die video zitten leerlingen in winterjassen, wanten en mutsen in hun koude klas en roepen ze de gemeente op om eindelijk eens te beginnen met het realiseren van een nieuw schoolgebouw. Dat liep stroef, vanwege een discussie tussen gemeente en schoolbestuur over vierkante meters en wie er wat moest betalen.

Veel licht

Christie van Seventer is er nu wel van overtuigd. Zonder dat filmpje zou de nieuwbouw er nog niet hebben gestaan. ,,Het was zeker niet de enige factor, maar het heeft uiteindelijk wel het laatste zetje in de goede richting gegeven.’’ Met vaste tred en schier onuitwisbare glimlach op haar gezicht steekt ze het plein over van het oude gebouw richting het nieuwe. De buitenkant is al zo goed als af en toont een modern pand met puntig dak en heel veel glas. ,,Dat merk je aan de binnenkant: van duf en muf gaan we naar open en licht.’’ En inderdaad: binnen knalt het zonlicht van alle kanten het pand in.

Katholiek

De directeur wijst op een grote wand boven het leerplein, dat het centrum van de school gaat vormen. ,,Daar komt een kunstwerk dat de leerlingen samen gaan maken. Een zonneweide met allemaal verschillende bloemen: een verwijzing naar de diversiteit van onze school. We zijn weliswaar katholiek, maar nog geen tien procent van de leerlingen heeft die grondslag nog.’’ Het leerplein is bedoeld als aula, met een verrijdbaar podium, maar ook voor samenwerkingsopdrachten of groepsgerichte instructie. ,,We werken hier met samengestelde groepen’’, verklaart Van Seventer.

Volledig scherm De nieuwbouw is licht en ruim opgezet © Bram van de Biezen

Energieneutraal

Bijzonder is vooral de enorme hoogte van de vier lokalen. ,,Moeilijk warm te krijgen? Nee hoor, de zonnepanelen leveren voldoende stroom voor verlichting en de warmtepomp. Ons gebouw is volledig energieneutraal.’’ De nieuwbouw is geschikt voor 100 leerlingen, terwijl de huidige school er al 93 telt. Van Seventer fronst haar wenkbrauwen op de vraag of de nieuwbouw wel groot genoeg is. ,,Tja, ik kan me voorstellen dat dit nieuwe gebouw aantrekkingskracht heeft. Ach, als dat zo is, moeten we het dan maar weer zien. Een massale school willen we in elk geval niet worden. En dit pakt niemand ons in elk geval meer af.’’

Oude jas

Hoe fier zo ook is op de nieuwbouw, het doet Van Seventer paradoxaal genoeg toch pijn om afscheid te nemen van het oude. ,,Ja, het was vochtig, er stond her en der schimmel, de vloeren verzakten en het tochtte als de ziekte. Maar het is net als een oude jas; je neemt er maar moeilijk afstand van. Voordat ik leerkracht werd, zat ik als kind al hier op school. Het was mijn tweede huis.’’

Goochelaar