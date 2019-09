Klimaatdoelen Ermelo blijven overeind, ondanks 'draai’ CDA

,,Enigszins verbaasd’, is de eerste reactie van Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) na het lezen van de publicatie in de Stentor over de gewijzigde koers van het CDA. Daarin staat dat die partij wil breken met de doelstelling dat Ermelo in 2030 energieneutraal en vijf jaar later klimaatneutraal zou moeten zijn. Te veel, te snel, te ambitieus, zo stelt de partij. In de haast om het 'beste jongetje van de klas’ te zijn, schiet Ermelo zichzelf in de voet; het is beter om aan te sluiten bij de rest van het land, waar 2050 veelal als stip op de horizon staat, aldus oppositiepartij CDA. Om de doelen te halen zouden er in het buitengebied 17 windmolens en 100 hectare aan zonneparken moeten komen. Bovendien zouden alle woningen energie-neutraal moeten worden. De partij vraag zich af wie dat gaat betalen.