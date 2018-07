Klip-Martin gaat voor nog eens zes jaar als dijkgraaf Vallei en Veluwe

Kampvuur niet toegestaan op BOOM IN' Putten

15:03 Het festival op vrijdagavond 13 en zaterdag 14 juli mag van de brandweer in Putten geen kampvuren aansteken, terwijl dat juist de kern is van het vrijdagavondprogramma op BOOM IN' op landgoed Schovenhorst: muziekoptredens rond kampvuren. ,,We zagen het al een beetje aankomen, '' zegt Gerieke Dunsbergen van VVV Putten. ,,Gelukkig zijn we voor de sfeer niet alleen afhankelijk van het vuur.''