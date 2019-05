Klompenpad Horst krijgt ‘blije bermen’

‘De impact van diabetes type 1 wordt vaak zwaar onderschat’

12:14 Het huilen stond ze nader dan het lachen. Vader Aart Engeltjes (60) en zoon Evert-Jan (32) in de auto op de terugweg van het ziekenhuis na de onheilstijding dat laatstgenoemde vanwege diabetes zijn zicht dreigde kwijt te raken. Toch was dit het beginpunt van een actie die vooral iets positiefs moet opleveren: een fietstocht op 29 juni om geld in te zamelen voor verder onderzoek naar de ‘heilige graal’: de kunstmatige alvleesklier.