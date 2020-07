Koe deelt mee in feestvreugde Oldebroeks boerenpaar en werpt unieke drieling

Keolis doet boekje open over sjoemel­schan­daal: ‘Dit was geen valsspelen’

15:32 Ze pleegden bedrog toen ze bustrajecten binnensleepten in de regio. Daarna liet busvervoerder Keolis weinig los over zijn gesjoemel. Nu doet het bedrijf uit Deventer een boekje open. Regiomanager René Nekkers trekt het boetekleed aan, maar vraagt tegelijk om mededogen. ,,Dit had nooit mogen gebeuren, maar de straf is buitenproportioneel.”