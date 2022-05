Koe in blinde paniek veroorzaakt chemische reactie in Wapenveld: boer naar ziekenhuis, dier nog vast

Feestge­druis op ’t Weitje in Ermelo teleurstel­ling voor omwonenden: ‘Kennelijk is er niets veranderd’

Heel even dachten de omwonenden van ’t Weitje in Ermelo dat ze waren verlost van de harde beats die tot laat blijven knallen. Totdat het feestgedruis na corona weer losbarstte en op Koningsnacht- en dag tot laat in de avond lawaai werd gemaakt. ,,Wat een kabaal. Kennelijk is er niets veranderd.’’

20 mei