Koe in blinde paniek veroorzaakt chemische reactie in Wapenveld: boer naar ziekenhuis en ruimte vol giftig gas

UPDATE Bestelbus­je klem in de bosjes na glijpartij bij Harderwijk, bestuurder naar het ziekenhuis

Ook in Harderwijk zorgt het noodweer vanavond voor problemen: op de Knardijk (N302) slipte een bestelbus van de weg en belandde in de berm. De bestuurder van het busje raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig kwam bij de crash klem te zitten in de bosjes.

23 mei