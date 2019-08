Koen loopt elke maand marathon in andere provincie: zondag dwars over de Veluwe

Koen Peeters uit Groningen loopt in 2019 elke maand een marathon in een andere provincie. Zondag is Gelderland aan de beurt als Peeters voor de Summertrail Veluwe Marathon van Apeldoorn naar Heerde rent. Zijn grootste fan, ‘oom Roelof’ uit Meppel, volgt hem bijna overal.

Peeters heeft inmiddels zeven marathons achter de rug. Het valt niet altijd mee, weet Roelof van den Hof uit Meppel, die hem als oom en ‘superfan’ volgt en ondersteunt. ,,Het gaat tot nu toe goed, maar soms is het wel moeilijk. In Limburg bijvoorbeeld heeft hij zijn voet verstuikt, maar hij liep hem wel uit. En tussen de marathons van september en oktober zit maar een week...’’

Toen Van den Hof begin dit jaar hoorde over het plan van zijn neef, twijfelde hij geen moment: ,,‘Ik ga je helpen’, zei ik meteen.’’ Peeters begon zijn missie om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor twee goede doelen: Merels Wereld (voor onderzoek naar een zeldzame vorm van longkanker) en Alzheimer Nederland. Zijn opa werd 25 jaar geleden getroffen door Alzheimer en langzaam maar zeker zag de familie hem afglijden. Ook Van den Hof kreeg in zijn familie te maken met de ziekte: ,,Zowel mijn moeder als mijn schoonmoeder zijn dementerend geweest. Daarom vind ik het heel mooi dat Koen dit doet en wil ik hem graag helpen.’’

Alzheimer

‘Oom Roelof’ fietst soms alle 42,195 kilometers met zijn neef mee, om hem te kunnen voorzien van eten en drinken. Maar aanstaande zondag op de Veluwe is hij er dan net niet bij. ,,Omdat we zelf nog op vakantie gaan.’’

Vaak deelt Van den Hof bij marathons briefjes uit die mensen wijzen op de actie van Peeters. In totaal heeft Peeters tot nu toe ruim drieduizend euro ingezameld. ,,Hardlopen is ook een uitstekende manier om Alzheimer op afstand te houden’’, zegt Peeters zelf. ,,Uit onderzoek blijkt dat dagelijks een half uur bewegen ervoor zorgt dat Alzheimer je vijftien jaar later treft dan zonder beweging.’’