Koetsier vertrekt met lintje bij brandweer Putten

Boa (45) uit Harderwijk ziekenhuis in geslagen nadat hij vrouw te hulp schiet

16:35 Een 45-jarige buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) uit Harderwijk is gisteravond zwaar mishandeld nadat hij een vrouw te hulp schoot die in problemen zat. Dat meldt de politie. Een verdachte is aangehouden.