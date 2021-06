Kok Experience in Harderwijk heropent in coronatijd voor de tweede keer: ’En nu nooit meer een lockdown’

Vreemde blikken in de haven van Elburg: hoe kan hier nou een dode bruinvis aanspoelen?

31 mei Havenmeester Henk Kroes wist niet wat hij vanochtend zag. Op de trailerhelling van de Botterhaven in Elburg lag ineens een dode bruinvis. Hoe is die daar terechtgekomen? Zou hij verdwaald zijn geraakt? Of ontsnapt uit het Dolfinarium in Harderwijk? ,,Het lijkt mij niet dat die vanzelf is komen aanzwemmen.’’