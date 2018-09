Komende nacht reële kans op vorst in Oost-Nederland

De kans op de eerste nachtvorst van de herfst op de Veluwe en in de Achterhoek is reëel, meldt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.

Het is zeker dat Gelderland u vannacht vooral koude streken levert. Maar het wordt een kwestie van kielekiele of het kwik in de thermometer onder de streep zakt op de Veluwe en in de Achterhoek. Dat is goed mogelijk op 10 centimeter boven de grond, de laagste hoogte waarop weerkundigen meten.

Mits en maar

,,Mits het helder en windstil weer blijft, kan het aan de grond zelfs een paar graden vriezen'', stelt Janssen. ,,Misschien daalt het kwik dan ook onder het nulpunt op een hoogte van anderhalve meter. Maar in geval van bewolking en neerslag blijft de temperatuur waarschijnlijk boven nul. Zekerheid kunnen wij weerkundigen niet geven.''

Ook in de nacht van dinsdag of woensdag bestaat de kans op nachtvorst op de Veluwe en in de Achterhoek. Janssen verwacht dat de temperaturen daarna omhoog gaan.

Zandgronden

De kans op nachtvorst is volgens Janssen het grootst op zandgronden. Ook Twente, Noord-Brabant en Limburg kunnen erdoor getroffen worden. Op de vliegbasis in Enschede was het deze maand al twee keer prijs: op 1 (-0,4 graden) en 14 september (-0,7). Op 26 juni was het bingo in Gilze-Rijen (-0,6).