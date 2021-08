Komt er nog natuurbegraafplaats in Wapenveldse bossen nu landgoedeigenaar zich terugtrekt? Heerde wacht af

Nu landgoed De Polberg in Wapenveld niet langer in beeld is voor de aanleg van een grote natuurbegraafplaats, richt Natuurbegraven Nederland zich op het naastgelegen landgoed Winfried. De organisatie wil over de kansen van natuurbegraven op dit veel kleinere terrein binnenkort in overleg met de gemeente Heerde. ,,We wachten het gesprek af’’, reageert wethouder Stephan Nienhuis van Heerde. ,,Hoe zien zij dit nu voor zich, want dat is voor ons een vraag.’’