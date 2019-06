Komt na Feyenoord ook Ajax naar Putten? ‘Wij zijn de voetbalhoofdstad van Nederland, in de zomer’

Na 39 jaar afscheid nemen van de Hema in Epe (en Vaassen), dat gaat Jos en Lily Zwart echt niet in de koude kleren zitten

10:31 Jos en Lily Zwart leveren op 1 juli de sleutels in van de Hema-vestigingen in Epe en Vaassen. Na 39 jaar ondernemen, houden ze ermee op. Daarmee komt ook een einde aan het familiebedrijf, want opa Zwart begon in 1926 een winkeltje met huishoudelijke artikelen in Epe. ,,Het gaat ons wel aan het hart.’’