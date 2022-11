Koning Willem-Alexander bezoekt protestboer Bart en zijn collega’s op de Veluwe

Topfoto­graaf Jimmy Nelson blaast kleder­dracht­trots nieuw leven in, blijkt in Elburg: ‘Geschiede­nis moet herinnerd blijven’

De Nederlandse en Veluwse cultuurgeschiedenis zijn rijker dan ze zelf wisten, zeggen fans van Brits-Nederlandse topfotograaf Jimmy Nelson. Na traditionele volken uit de verste uithoeken van de aarde te hebben vastgelegd, was het de beurt aan ons eigen kikkerlandje. Onder andere Veluwenaren en hun klederdracht kregen een plek in zijn nieuwe werk Between the sea and the sky. En in Elburg is dat in de rij staan voor een handtekening.

