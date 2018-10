Koopzondag Noord-Veluwe: Epe staat vooralsnog alleen

In Hanzestadje Hattem wordt in het huidige coalitieakkoord onomwonden gesteld dat er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid voor verruiming van openingstijden van winkels. De zondagsrust wordt er gehandhaafd door het gemeentebestuur.

De kous lijkt daarmee af, maar voorzitter Klaas van Dieren van de Hattemse vereniging van ondernemers (Havo) legt zich daar niet weerloos bij neer. ,,De ondernemersvereniging huldigt het standpunt dat winkeliers en ondernemers de vrije keuze moeten hebben.”

Proef

Geen verbod, maar ook geen verplichting. ,,De een wil het wel, de ander niet. Het zou mooi zijn als we een gezamenlijk standpunt kunnen formuleren, met respect voor ieders mening. We moeten echter wel met onze tijd meegaan en de dialoog hierover starten. Om ons heen zie je ook steeds meer winkels open op zondag. Wij gaan hiervoor zeker aandacht vragen bij de coalitie. De gemeente zou bijvoorbeeld een proef kunnen faciliteren, in plaats van dat zij vanaf het pluche bepalen wat wel of niet goed is voor de samenleving.”

Want waarom mag de horeca in Hattem wel open en winkels niet, vraagt Van Dieren zich af. ,,Belangrijk is dat wij als stad aantrekkelijk blijven voor inwoners en bezoekers. Kerken in onze binnenstad denken waarschijnlijk anders over zondagopenstelling. Voor hen moeten we dan ook tot een vorm komen die overlast zoveel mogelijk beperkt.”

Zondagsrust

In Heerde staat eveneens in het coalitieakkoord geschreven dat aan de zondagsrust voor winkels vastgehouden moet worden. ,,En wij krijgen ook geen vragen vanuit de ondernemers om zondagsopening”, stelt een woordvoerder van de gemeente. De Heerder ondernemersvoorzitter Jan Pieter Tuinman constateert echter dat er ook in Heerde sprake is van een voorzichtig groeiende discussie. ,,Wij bespreken zondagopenstelling deze week in onze ledenvergadering. Mede door wat er om ons heen, met name in Epe, gebeurt. Al zeg ik er bij dat dat niet betekent dat wij in Heerde nu direct hetzelfde willen. Voorlopig lijkt de animo ervoor hier niet zo groot. Maar het is altijd goed om te peilen hoe onze leden er tegenover staan.”

Ondernemersvereniging Nunspeet loopt vooralsnog niet warm voor winkelopenstelling op zondag. ,,Onze leden hebben daar tot op heden geen interesse in getoond", zegt bestuurslid Arnold den Dikken.

Discussie

Het huidige college van burgemeester en wethouders van Oldebroek heeft in het coalitieakkoord vastgelegd dat de zondag ‘een collectieve dag is van rust’. Een politieke discussie over invoering van de koopzondag is de komende jaren dus niet aan de orde.