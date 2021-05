Koordirigente Jenny van Ark uit Wapenveld lag 52 dagen met corona op de IC en haalt nu de tijd in met muziek

Haar stem is nog niet helemaal de oude, zegt ze. Maar de drang om te zingen is zo groot bij Jenny van Ark, dat ze tijdens het gesprek spontaan de klassieker van Vera Lynn inzet. ‘We’ll meet again, don’t know where, don’t know when. But I know we’ll meet again some sunny day.’ Haar ogen stralen, muziek maakt de koordirigente zichtbaar blij. ,,In muziek kan ik me uiten, dat is voor mij makkelijker dan praten. Het is heerlijk om mensen blij te maken met muziek’’, vertelt ze thuis in Wapenveld. ,,Maar ook om de herinnering aan wat er is gebeurd levendig te houden. Er zijn steeds minder mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Daarom vind ik het zo belangrijk om de bevrijding met een meezingconcert te vieren.’’