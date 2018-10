Koude noordoostenwind maakt ingaan van wintertijd echt guur

Dat het wintertijd wordt zullen we weten. De meteorologen van Weeronline voorspellen gure dagen. Een stevige noordoostenwind blaast morgen en maandag namelijk koude lucht vanuit Scandinavië naar ons land. Daarbij is het voor het gevoel slechts enkele graden boven nul.

Dinsdag wordt de koude periode mogelijk afgesloten met veel regen en wind. Daarbij kan het op de Veluwe zelfs al sprake zijn van de eerste natte sneeuw. Maar - het goede nieuws - aan het eind van de week kan het alweer 15 graden worden. ,,Als je dan op een goede plek uit de wind zit zou je weer op een terras kunnen”, zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline.

Begin winter?

Vannacht begint de wintertijd en precies dan weet koude lucht ons land te bereiken. De wind draait naar het noordoosten en dat zullen we merken. ,,Morgen wordt het maximaal 7 tot 8 graden in Overijssel en Gelderland. Hoe dichter bij de Duitse grens, hoe kouder”, zegt Willemsen. Op 1 april van dit jaar was het voor het laatst in het hele land zo koud. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig.

Ook maandag is het met maxima van 5-8 graden koud voor eind oktober. Normaal is het namelijk 12 à 13 graden. Vanwege de gure noordoostenwind komt de gevoelstemperatuur uit op circa 2 graden. Het is grijs weer met veel bewolking en kans op een wat lichte regen of motregen.

Dinsdag: veel regen

Dinsdag trekt vanuit het zuidoosten een neerslagzone over ons land. Volgens de meteoroloog van Weeronline wordt het kletsnat met langdurige en stevige plensregens. In de hogergelegen landsdelen zoals Zuid-Limburg en de Veluwe kunnen tussen de regendruppels vlokken kleddernatte sneeuw zitten. ,,Maar verwacht geen wit dekje. Het is eerder dat je wat vlokjes tussen de regendruppels ziet. Voor een wit landschap zul je dan naar de Ardennen moeten gaan”. Het is dinsdag waterkoud met veel wind en in de regen een temperatuur van slechts 3-5 graden. In de loop van de dag loopt het kwik op naar 8-10 graden.

Weer warmer