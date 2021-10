Krasse dames Gerry en Truus uit Ermelo verrast met koninklijke onderscheiding

Beide dames zijn al jaren vrijwillig verbonden aan de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. Eerst als uitleners van de boeken, later in de rol als gastvrouw. Samen verzorgen zij nog steeds de tijdschriftenadministratie.

Fanatieke vrijwilligers van 90 en 82 jaar

Gerry en Truus zijn ondanks hun leeftijd nog steeds wekelijks in de bibliotheek werkzaam. En fanatiek ook, laat een medewerker van Bibliotheek Ermelo weten. ,,Het is heerlijk om te zien.’’ Gerry zet zich 6 uur per week in voor allerlei ondersteunende werkzaamheden, zoals boeken rechtzetten en reserveringen opzoeken. Truus is 9 tot 12 uur in de bieb te vinden en richt zich op opschonen van het aanbod, houdt het fotoarchief bij en ondersteunt jeugdactiviteiten.