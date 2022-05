Krijgen bewoners van woonwagens in Elburg ook plek voor hun kinderen? ‘We zijn familie’

Het is een gezellige boel deze morgen in één van de wagens op het woonwagenkamp aan de Giek in Elburg. Een flink deel van de familie Goudsmid is aanwezig. De broers Phillip en Henk bijvoorbeeld. Zij hebben ook kinderen. En waar moeten die later wonen? ,,Daar heb ik zorgen over, elke dag. Vooral omdat er niet met je gepraat wordt’’, vertelt de bezorgde Phillip.