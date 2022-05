Krijgen Ermelo, Heerde en Nunspeet een groentje als burgemeester?

Snoeiharde kritiek ex-burgemees­ter Koops leidt in Heerde tot onderzoek naar bestuurs­cul­tuur

Had Jacqueline Koops gelijk, toen ze snoeiharde kritiek gaf op de bestuurscultuur in Heerde? De gemeenteraad stelt daar onderzoek naar in, hoewel de wethouders en de gemeentesecretaris zich totaal niet herkenden in wat de ex-burgemeester schetste.

23 maart