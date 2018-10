Krijgt Putten straks zijn eerste flatgebouw?

Kaalslag op het platteland in Gelderland: helft van de boeren is verdwenen

26 oktober Nog steeds sluiten in Nederland zes of zeven boeren per dag hun bedrijf. In Gelderland daalde in twintig jaar tijd het aantal boerenbedrijven van bijna 20.000 naar nog geen 10.000. Dat betekent dat het aantal boerenbedrijven is gehalveerd.