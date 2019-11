Kritisch rapport: Ermelo gaat klimaatdoelen niet halen

Dat Ermelo zo snel energieneutraal (evenveel energie opwekken als verbruiken) wil zijn, vindt de commissie op zich lovenswaardig. De ambitie is groot, er is veel mankracht op gezet en het budget is hoog. Op de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex neemt Ermelo inmiddels de zesde plaats in en onder de bevolking is er over het algemeen best draagvlak voor energiebesparing en duurzame energieopwekking.