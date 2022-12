Kroegbaas Gerbert stapt naar Rijdende Rechter: ‘Zelfs de geur van kroketten leidt tot klachten’

Raoul uit Elburg wil Oekraïners op geheel eigen wijze steunen: ‘Ik wil meer bijdragen dan warme kleren’

Koop een visje bij Raoul Erdkamp in Elburg en de kans bestaat dat je in de verleiding komt het Oekraïense leger te helpen. Tijdens Winter in de Vesting zamelt de 35-jarige Elburger geld in voor de aanschaf van een verkenningsdrone, die hij naar het front wil sturen. ,,De Russen wisten waar ze aan begonnen.”

7 december