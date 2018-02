Kroegen in Harderwijk mogen uurtje langer open

De latere sluitingstijd van kroegen is in eerste instantie een proef van een jaar. Als blijkt dat de verruimde openingstijden niet leiden tot overlast voor omwonenden, de kroegen zich netjes aan de regels hebben gehouden (deur om 1 uur dicht, tent om 2 uur leeg, geluid na 1 uur zachter) wordt het omgezet in permanent beleid.

Voor de vrijdag en zaterdag verandert er overigens niets: kroegen mogen tot 2.00 uur gasten binnenlaten, en om 4.00 uur moet de tent leeg zijn.

Onbeschoft

Jan Hidding, uitbater van café Nicky's Inn, is blij met de proef. Hij is van plan een uurtje langer door te gaan. ,,Maar alleen als het de moeite waard is. Als er om 1.00 uur twee man bij mij aan de bar zit, heeft het weinig zin. Ik vind het ergens ook gewoon onbeschoft om m'n gasten om 01.00 uur al de deur te moeten wijzen, terwijl het nog gezellig is."

Merijn van de Beek van Café Ome Co in de Vijhestraat verwacht dat omwonenden ook profijt gaan hebben van de verruiming van de openingstijden. ,,Vooral in de zomerperiode is het bij ons vaak druk op zondagavond. Wij moeten om 1.00 uur dan een groep van 60 man de deur wijzen, waardoor er een hoop rumoer ontstaat op straat. Als we een uurtje langer door mogen gaan, verwacht ik dat het geleidelijk aan leeg gaat lopen tussen 1.00 en 2.00 uur. Dan ontstaat er dus ook minder overlast."

Uitloopuurtje