Kruger en Bos sportvrouw en - man van het jaar in Harderwijk

Gemeente Ermelo was te lief voor Tomassen, vindt rechtbank in Arnhem

16:36 De gemeente Ermelo had volgens de rechtbank in Arnhem harder op moeten treden tegen de illegale aanleg van een gasstation door eendenslachter Tomassen Duck-To. Het is de tweede gevoelige tik op de vingers, nadat de rechter in november al oordeelde dat het opschorten van een dwangsom rond een andere overtreding niet in orde was.